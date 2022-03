MN - Bertolucci: "Tonali è una splendida realtà, Leao ha avuto un salto di qualità"

MilanNews.it

Paolo Bertolucci, ex tennista, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi anche sulla crescita di Tonali e Rafael Leao: “Tonali è una splendida realtà, si è ridotto l’ingaggio dimostrando non di voler bene ma di amare il Milan. A lui va tutto il rispetto. Leao sembra che voglia firmare e continuare al Milan. Sicuramente è un giocatore che ha avuto un salto di qualità e sarebbe un peccato perderlo dopo aver raggiunto un certo livello”.