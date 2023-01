MN - Bezzi su Origi: "Non ha segnato tanto in passato ma parlare di fallimento è esagerato"

MilanNews.it

Gianni Bezzi, giornalista, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it soffermandosi anche su Divock Origi: "Parlare di fallimento mi sembra esagerato. Origi è un giocatore che in passato non ha mai segnato tanto. La scelta del Milan forse doveva cadere su un altro profilo da inserire in rosa. È un giocatore esperto ma il suo percorso non è stato eccezionale neanche al Liverpool. Pioli per questo si affida spesso a Giroud. Il problema però riguarda anche Rebic, che non ha reso come avrebbe sperato l’allenatore".