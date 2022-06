MN - Bianchessi: "Nasti è una prima punta forte, deve maturare ma spero non si abbia fretta"

© foto di Marco Nasti

Mauro Bianchessi, ex responsabile dell'attività di base del Milan e oggi capo del settore giovanile della Lazio, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it parlando anche di Marco Nasti, giovane attaccante rossonero: "Marco l’ho preso 8 anni fa dalla Lombardia 1. E’ una prima punta forte che deve ancora maturare e lo deve fare con i più grandi , ma è forte. Spero non si abbia fretta e gli si dia il tempo di maturare per non fare la fine di perderlo come è successo con Bellanova, altro ragazzo che ho preso da piccolo e che era ed è forte".