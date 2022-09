MN - Bianchin. "A parer mio il problema per il rinnovo di Leao sono i 19 milioni allo Sporting"

MilanNews.it

Luca Bianchin, giornalista al seguito del Milan per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) sul rinnovo di Leao: "A parer mio, la cifra vera sono i 19 milioni da versare allo Sporting Lisbona. Poi che il Milan con Leao possano accordarsi su 5, 6 o 7 milioni d'ingaggio è possibile - secondo me siamo sul 6,5 - ma è più difficile capire come risolvere la questione con lo Sporting Lisbona".