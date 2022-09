MN - Bianchin su Empoli-Milan: "Infortuni? Non ci saranno scelte rivoluzionarie"

MilanNews.it

Luca Bianchin, giornalista al seguito del Milan per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su Empoli-Milan: "Non ci saranno scelte rivoluzionarie. Pioli sostituirà gli infortunati in maniera classica: Tatarusanu o Mirante al posto di Maignan, Ballo-Tourè al posto di Theo Hernandez, credo che Tonali possa giocare... Non darei lo 0% a Mirante: è una partita non aperta da un anno, quindi non sappiamo come sia evoluta la loro condizione e una possibilità il portiere italiano ce le ha. C'è il rischio di sottovalutarla? Il Milan è superiore all'Empoli, non mi perderei in giochi linguistici...".