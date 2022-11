MN - Bisantis su Origi per Giroud: "Credo che Pioli non si stia disperando più di tanto"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Giuseppe Bisantis, radiocronista di Rai Sport, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su Origi: "In questo momento a Giroud va tutto bene: gol in Champions, gol allo Spezia, e la trance agonistica l'ha tradito... Origi è il cambio naturale. Il calendario mette di fronte la Cremonese che non ha ancora vinto una partita: dal punto di vista tecnico c'è differenza. Credo che Pioli non si stia disperando più di tanto: Giroud si riposerà per la Fiorentina, Origi potrà trovare giocando più fiducia in sé stesso.