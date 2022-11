MN - Bisantis sul Tottenham: "Le squadra di Conte in Europa non hanno mai brillato particolarmente"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuseppe Bisantis, radiocronista di Rai Sport, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) sul Tottenham: "Il Chelsea di Conte perse contro la Roma; dal punto di vista delle coppe europee le squadre di Conte non hanno mai brillato particolarmente: è successo con l'Inter poi Scudettata e anche nell'ultima fase a gironi, dove è arrivato il primo posto all'ultimo col terzo ancora in bilico. Oggi si conosce tutto di tutti, non è più come una volta... Forse Conte ha il vantaggio di conoscere le squadre e la mentalità italiana rispetto a Pioli, ma non credo sia un vantaggio determinante".