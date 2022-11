MN - Bisantis sull'imprescindibilità di Bennacer: "Pioli ha fatto il ragionamento di tutti gli allenatori"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giuseppe Bisantis, radiocronista di Rai Sport, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) sull'imprescindibilità per il Milan di Bennacer: "Sì, è vero, ma è entrato Tonali che aveva segnato un gol strepitoso e ha fatto l'assist strepitoso. Diciamo che, visto il primo tempo, viste le difficoltà in trasferta dello Spezia e l'ammonizione subita, Pioli ha fatto il ragionamento che tutti gli allenatori avrebbero fatto togliendo Bennacer e non facendo entrare un signor nessuno come Tonali. È andata bene alla fine dai...".