MN - Bocci su Calhanoglu: "Credo sia solo un problema di stanchezza"

La redazione di MilanNews.it ha contattato Alessandra Bocci per discutere della pirotecnica partita pareggiata dal Milan contro il Verona. Con la firma della Gazzetta dello Sport abbiamo parlato di tante tematiche. QUI L'INTERVISTA INTEGRALE

Uno dei giocatori che sarà via è Calhanoglu: può essere che, oltre alla questione fisica, il turco possa essere distratto anche dalla trattativa per il rinnovo di contratto in scadenza?

"Non sono molto dentro alle questioni di mercato. Credo, però, che un giocatore che aveva acquistato il ruolo di vice-Ibra a livello tecnico e di leadership, non penso possa lasciarsi influenzare a novembre da questo. Secondo me il problema di Calhanoglu è che sia stanco. Ha giocato tanto e ha dovuto rivestire tanti ruoli, compreso il collante della squadra e adesso è tornato in una zona grigia. Però io credo che quando recuperà le energie potrà tornare a rendere come prima. Pioli ha trovato questo assetto con questi tre dietro a Ibra. Molti sottovalutano Saelemaekers, che sta facendo dei grandi progressi. Io continuo a pensare che in futuro potrà essere un terzino di spinta da grande squadra, quando crescerà in fase difensiva. Però per il momento, visto che è molto duttile, gioca come esterno destro davanti. E' uno di quei giocatori che ha fatto i passi più grandi nel Milan di Pioli. La personalità, inoltre, non gli manca. Alla prima presenza a San Siro, pur non trovando la porta, ha provato . Prendendo Saelemaekerso credo che Maldini e Massara abbiano fatto un buon acquisto".