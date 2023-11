MN - Bolis: "Per lo scudetto è tutto aperto, siamo solo a novembre e manca ancora molto"

In esclusiva sul sito di MilanNews.it, questo il commento di Marco Bolis, al Milan dal 1980-1981, riguardante l'attuale corsa scudetto che vede Inter, Juventus, Milan e Napoli occupare al momento i primi quattro posti in classifica: "Favorita per il titolo? Sono tutte quante lì, anche il Napoli ha vinto. Per me è tutto aperto. Mai dare giudizi definitivi a novembre. Mancano ancora sei mesi alla fine”.