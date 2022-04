MN - Boom Milan, 25mila biglietti venduti dalla mezzanotte di ieri. 15mila per l'Atalanta

Fonte: Antonio Vitiello e Pietro Mazzara

© foto di DANIELE MASCOLO

Passione Milan: dalla mezzanotte di ieri oltre 25mila biglietti venduti. 15 mila in sole 4 ore per il match contro l’Atalanta. È caccia al biglietto per stare vicino alla squadra di Stefano Pioli nelle prossime gare casalinghe: migliaia di tifosi in fila fisicamente a Casa Milan e digitalmente sul sito del club per garantirsi le prossime emozioni rossonere allo stadio.

Boom di richieste per i biglietti messi in vendita dalle 12 di oggi per le ultime due gare casalinghe che vedranno il Milan affrontare l’Atalanta il prossimo 15 maggio e Fiorentina l’1 maggio: per il match contro i bergamaschi sono 15mila i biglietti finora venduti, 9mila per il match contro i toscani.