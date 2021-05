MN - Borghi: "Donnarumma? Nome giusto per chiunque, ma il Barcellona ha già Ter Stegen"

Per parlare del futuro di Gianluigi Donnarumma, la redazione di MilanNews.it ha contattato in esclusiva Stefano Borghi, noto giornalista e telecronista di DAZN. Queste le sue parole:

Gigio può essere un nome giusto per il Barcellona?

"Sento che si parla di questo. Per me Donnarumma è destinato a essere probabilmente il migliore la mondo per tanto tempo, per cui è il nome giusto per chiunque. Oggi, in uno scenario ideale, ti direi non per il Barcellona, perché il Barça ha uno dei migliori portieri attualmente al mondo, Ter Stegen. Però sarà un mercato in cui cambieranno tante cose, in cui chi avrà la possibilità di vendere lo farà più volentieri rispetto al passato, quindi se dovesse uscire Ter Stegen allora Donnarumma potrebbe essere un investimento per il futuro ma anche per il presente. Allo stato attuale e ideale delle cose, però, per me Ter Stegen è tra i primi tre portieri al mondo".