MN - Braglia su Torriani come vice-Maignan: "Se dà fiducia all'allenatore, non vedo perchè andare a prendere un altro portiere"

Braglia su Torriani come vice-Maignan: "Se dà fiducia all'allenatore, non vedo perchè andare a prendere un altro portiere"

Questo il pensiero su Lorenzo Torriani dell'ex portiere milanista Simone Braglia a Milannews.it:

Lorenzo Torriani: lo promuoverebbe a secondo portiere invece di intervenire sul mercato?

"Questa domanda mi fa sorridere. Sa perché? Perché è una domanda che ci poniamo noi in Italia, all'estero non succede questo discorso. Anche perché, ed i milanisti possono ricordarselo bene, un certo Sinisa Mihajlovic lanciò Donnarumma appena 16enne. Quindi se c'è il valore di un ragazzo, non vedo perché non si debba tenerlo in considerazione, sentendo il parere, come giustamente ha detto, dell'allenatore che ha la responsabilità della squadra. Se dà fiducia all'allenatore, per me vale la pena tenere e valorizzare quello che si ha.

Non vedo perché si debba andare a prendere, e spendere altri soldi, in un ruolo che esprime già il valore, in sé e per sé, l'affidabilità che può dare un portiere. Intanto se sbaglia un giovane può sbagliare anche un vecchio, non è che cambia l'idea, però ho, se facciamo un discorso economico, un valore che posso rivalutare in maniera più esponenziale rispetto ad un altro giocatore che vado a prendere".