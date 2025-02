MN - Braida: "Sostituire Berlusconi è difficile. Puoi avere l'ambizione, ma c'è sempre un però"

Milan in crisi di risultati, di gioco, di senso d'appartenenza. Dopo il ko contro il Bologna la classifica dice che la squadra di Sergio Conceiçao è ottava in classifica, non solo lontanissima dalla zona Champions ma persino fuori da ogni competizione europea. E monta la caccia al colpevole: proprietà? dirigenza? allenatore? giocatori? Ne abbiamo parlato con lo storico direttore sportivo dei rossoneri nell'era d'oro di Berlusconi, ossia Ariedo Braida. Ecco le sue parole, in esclusiva per MilanNews.it. (QUI L'INTERVISTA INTEGRALE)

In chiusura: i tifosi hanno contestato la proprietà anche a Bologna, sin dalle prime battute dell'incontro. I fatti dicono che dall'addio di Berlusconi il Milan ha vinto solo un campionato

"Uomini come Berlusconi sono di un livello tale che sostituirli è difficile. Oggi uno può anche avere l'ambizione, però non basta".