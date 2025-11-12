MN - Brambati: "Derby? Partita a sè, ma Allegri è un volpone. Mi aspetto qualche cambio che possa decidere la sfida"

vedi letture

Massimo Brambati, ex calciatore oggi procuratore sportivo ed opinionista televisivo, è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it. Un primo bilancio sulla stagione del Milan, e quel rapporto di fiducia e stimoli tra Leao e mister Allegri.. ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

Il Derby partita decisiva?

“Lo sappiamo, il derby sarà una partita a sé, difficile perchè l'Inter gioca con questi giocatori da anni, ha una mentalità ormai fissa, sono più avanti, più pronti rispetto al Milan. Però non si può mai sapere, arriva anche in un momento delicato della stagione, sarà particolare, questo sì. È una partita che fa storia a sé. È una partita da tripla, con Allegri che è un gran volpone, mi aspetto un suo tocco che possa risolvere la partita”.

IL CALENDARIO DEL MILAN FINO AL 22° TURNO

7a giornata

Domenica 19/10/2025 Milan-Fiorentina 2-1

8a giornata

Venerdì 24/10/2025 Milan-Pisa 2-2

9a giornata

Martedì 28/10/2025 Atalanta-Milan 1-1

10a giornata

Domenica 2/11/2025 Milan-Roma 1-0

11a giornata

Sabato 8/11/2025 Parma-Milan 2-2

12a giornata

Domenica 23/11/2025 Inter-Milan ore 20.45 DAZN

13a giornata

Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio ore 20:45 DAZN/Sky/Now

14a giornata

Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

15a giornata

Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN

16a giornata

Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 (da definire) DAZN

17a giornata

Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN

18a giornata

Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

19a giornata

Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN

20a giornata

Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN

21a giornata

Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN

22a giornata

Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN