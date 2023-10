MN - Bucciantini: "Il Milan è una squadra che potrebbe aggirarsi tranquillamente dagli 80 agli 85 punti in media a stagione"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Marco Bucciantini, giornalista e opinionista di Sky Sport.

Volessimo stilare un bilancio della stagione e della proposta tattica del Milan, sin qui?

“Dal post Covid in poi, per mentalità e attitudine, il Milan è una squadra che, potenzialmente, potrebbe aggirarsi tranquillamente dagli 80 agli 85 punti in media a stagione. Se la domanda riguarda le possibilità che la squadra di Pioli possa vincere lo scudetto, la risposta è sì”.