MN - Buriani: "Fonseca va aspettato. Con l'Inter ha dimostrato di avere in pugno la squadra"

Il Milan torna dalla trasferta di Leverkusen a mani vuote. Zero punti in due partite con un calendario che, va detto, non poteva essere peggiore. Ne abbiamo parlato con uno storico giocatore rossonero come Ruben Buriani, in esclusiva per MilanNews.it

Come valuta questi primi mesi di Fonseca al Milan?

"Per ora preferisco aspettare, è giusto dare tempo a un allenatore nuovo di lavorare e formare la squadra a sua immagine e somiglianza. Gli incidenti di percorso è normale che ci siano, a Parma è andata piuttosto male ma per il resto la squadra ha reagito. Diciamo che dove ha dimostrato di avere in pugno la squadra è stato nel derby contro l'Inter, mentre in altre situazioni un po' meno ma comunque aspetterei un medio-lungo termine prima di valutarlo bene".