MN - Calamai: "Il Milan deve prendere un altro grande attaccante. A oggi un Milan da 6+"

Manca meno di un mese al termine del calciomercato e il Milan deve ancora trovare almeno 3 o 4 rinforzi per la rosa di Paulo Fonseca oltre che sfoltire un po' la squadra da esuberi e giocatori in eccesso. Per parlare del club rossonero e delle sue strategie, passate e futuro, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il giornalista ed editorialista di Tuttomercatoweb.com Luca Calamai.

Cosa serve a questo Milan?

"Per forza di cose deve prendere un altro grande attaccante, perché non credo che Jovic sia pronto, sarei sorpreso se diventasse ciò che non è stato in questi anni in Italia. Camarda è troppo giovane e può funzionare bene se hai già due grandi attaccanti e lo inserisci pian piano. E poi in mezzo al campo. A oggi è un Milan da 6+, che è comunque sufficiente. Le ultime operazioni diranno se il Milan vuole fare qualcosa in più".