MN - Cardinale atteso a San Siro per la prima di Champions contro il Newcastle

Dopo aver presenziato in tutte le prime quattro gare di campionato, Gerry Cardinale non si vuole perdere neanche la prima gara di Champions League contro il Newcastle: il numero uno rossonero, infatti, è atteso domani sera per l'esordio europeo della squadra di Stefano Pioli.

di Pietro Mazzara