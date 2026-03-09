MN - Cardinale nello spogliatoio dopo il derby vinto. Complimenti alla squadra e non solo
MilanNews.it
Come annunciato nella giornata di ieri, Gerry Cardinale questa sera era a San Siro per assistere dal vivo al derby tra Milan ed Inter, vinto dai rossoneri grazie al bel gol di Estupinan nel primo tempo. La squadra di Allegri ha offerto una prestazione concreta e concentrata, portando così a casa tre punti molto importanti. Il campionato è riaperto?
Apprende la redazione di MilanNews.it che a fine partita Gerry Cardinale è stato negli spogliatoi: ha fatto i complimenti a squadra e mister esprimendo grande orgoglio per il successo ottenuto e invitando tutti a continuare così per arrivare il più in alto possibile a fine campionato.
di Pietro Mazzara.
Pubblicità
News
Inter, non esiste alcun gol annullato. Doveri fischia chiaramente, più volte, prima che la palla entri
Inter, Chivu: "Forse il Milan è stato così aggressivo perché avevamo due ragazzini davanti. Ma merito a loro"
Pervis, ma chi doveva dircelo? Mano di Ricci: vietato fumare. Mercato estivo: non ci siano casi Andrédi Pietro Mazzara
Le più lette
2 LIVE MN - Allegri: "Avete parlato del mio futuro... Avere i grandi giocatori è la cosa che aiuta di più a far vincere le partite"
4 Pervis, ma chi doveva dircelo? Mano di Ricci: vietato fumare. Mercato estivo: non ci siano casi André
02/03 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
Primo Piano
Luca SerafiniRabiot per Bartesaghi. Inter, fuori campo non c’è partita. Le visioni di Gerry Cardinale. Il dispetto di Leao
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com