MN - Cardinale nello spogliatoio dopo il derby vinto. Complimenti alla squadra e non solo

Come annunciato nella giornata di ieri, Gerry Cardinale questa sera era a San Siro per assistere dal vivo al derby tra Milan ed Inter, vinto dai rossoneri grazie al bel gol di Estupinan nel primo tempo. La squadra di Allegri ha offerto una prestazione concreta e concentrata, portando così a casa tre punti molto importanti. Il campionato è riaperto?

Apprende la redazione di MilanNews.it che a fine partita Gerry Cardinale è stato negli spogliatoi: ha fatto i complimenti a squadra e mister esprimendo grande orgoglio per il successo ottenuto e invitando tutti a continuare così per arrivare il più in alto possibile a fine campionato.

di Pietro Mazzara.