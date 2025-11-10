MN - Carvalhal: "Leao ha un carattere particolare: non puoi buttarlo nella mischia e dirgli 'fai questo'. Insomma è un un pò speciale..."

vedi letture

Carlos Carvalhal, ex allenatore portoghese di Braga, Sporting Lisbona, Besiktas e Olympiacos ha rilasciato un'intervista esclusiva al giornalista Alessandro Schiavone per MilanNews.it.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Dove sarebbe Leão oggi se avesse la fame, l'attitudine al lavoro e la dedizione di Cristiano Ronaldo?

"Eeeh... difficile saperlo (scuote la testa, ndr). Tutto si può dire di Leão ma non che sia un 'fighter'. E quando un giocatore non è un lottatore non aspettarti che lo diventerà in futuro. Può migliorare da questo punto di vista e aiutare... ma non avrà mai queste caratteristiche naturali. In un giocatore come Leão bisogna entrarci dentro. Tocca entrare nella sua testa e capire quali tasti toccare, quali siano suoi valori e di cosa abbia bisogno per entrare in sintonia con sé stesso. Per capirlo come giocatore bisogna prima imparare a conoscerlo come persona... solo facendo così possiamo farlo rendere al massimo in campo. Rafa poi ha un carattere particolare: non puoi buttarlo nella mischia e dirgli 'fai questo'. Insomma è un un pò speciale...".

I NAZIONALI DEL MILAN CONVOCATI

Nel corso di questa sosta saranno 12 i giocatori del Milan a lasciare Milanello per rispondere alle convocazioni delle rispettive Nazionali. Di seguito la lista completa:

Zachary Athekame (Svizzera U21), Davide Bartesaghi (Italia U21), Rafael Leao (Portogallo), Koni De Winter e Alexis Saelemaekers (Belgio), Matteo Gabbia e Samuele Ricci (Italia), Mike Maignan e Christopher Nkunku (Francia), Luka Modric (Croazia), David Odogu (Germania U20) e Strahinja Pavlovic (Serbia)