M.Orlando: "Perché Estupinan quando Bartesaghi aveva giocato così bene?"
Massimo Orlando, ex calciatore e oggi opinionista, è intervenuto come di consueto sulle frequenze di TMW Radio nel corso del programma Maracanà. Tra i vari temi post sosta che sono stati affrontati, Orlando ha parlato anche di Milan e del pareggio amaro maturato sabato sera in casa del Parma, scialacquando un vantaggio di due reti.
Queste le parole di Massimo Orlando sul Milan: "Ci sono rimasto malissimo perché va in vantaggio senza faticare, Allegri secondo me è mancato di attenzione nell'andare a chiudere la partita. Non doveva stare li ad aspettare, perché un gol lo puoi sempre prendere. Il Milan poi dietro è tornato quello dello scorso anno, troppi errori e disattenzioni. Perché Estupinan quando Bartesaghi aveva giocato così bene finora? Il Milan che gioca una partita a settimana doveva chiuderla prima".
