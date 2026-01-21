MN - Casa Milan, Cardinale accolto dagli applausi dei dipendenti. Pranzo con Ibra e Cocirio

Dopo aver fatto visita stamattina a Milanello, Gerry Cardinale si trova ora a Casa Milan. Il numero uno di RedBird è entrato poco fa nella sala del ristorante della sede rossonera ed è stato accolto dagli applausi dei presenti. Ora il proprietario del Diavolo pranzerà con Zlatan Ibrahimovic, il CFO Cocirio e molti dipendenti.

CARDINALE A MILANO

Gerry Cardinale, che è tornato oggi a Milanello dopo quasi un anno e mezzo dall'ultima volta (513 giorni per la precisione), non vede una partita del Milan a San Siro dal 14 settembre 2024 quando era presente sugli spalti in occasione di un Milan-Venezia di campionato (4-0 per il Diavolo il risultato finale della partita). L'ultima volta invece che il numero uno di RedBird ha assistito ad un match della squadra rossonera risale al 5 novembre 2024 (Real Madrid-Milan di Champions League).