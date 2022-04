MN - Cattaneo: "ll giocatore più importante da qui alla fine della stagione potrebbe essere Rebic"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Marco Cattaneo, giornalista e conduttore di DAZN, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Rebic: “Il giocatore più importante da qui alla fine della stagione potrebbe essere Rebic. La sua assenza è stata una delle più pesanti. Ha avuto un po’ di problemi e infortuni, ma è stato l’uomo del girone di ritorno negli ultimi due anni. Il Milan secondo me ha giocato le sue migliori partite quando Leao a sinistra, Rebic centravanti e Brahim Diaz sotto punta potevano dialogare e trovare soluzioni”.