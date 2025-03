MN - Chamot su Ancelotti: "Conosceva benissimo l'ambiente Milan e i giocatori. Gli sono grato perchè mi diede fiducia"

Entriamo nella pausa delle nazionali col Milan che si ritrova a sei punti dal quarto posto. Una rimonta complicata, ma che ha un precedente nella stagione 2001/02. Uno dei giocatori di quella squadra era José Antonio Chamot: l'argentino, tre anni in rossonero, vincerà anche la Champions League la stagione seguente. Abbiamo colto l'occasione per fare una chiacchierata con lui, parlando della sua esperienza e del suo presente. In esclusiva per MilanNews.it.

Da Terim ad Ancelotti, la rimonta e in mezzo momenti bui anche col tecnico subentrato. Un po' come questo Milan

"Carlo conosceva perfettamente l'ambiente. Conosceva i calciatori e il suo arrivo ci fece molto bene ma anche lui aveva bisogno di tempo, non è che le cose fossero cambiate tanto all'inizio, anzi. Per un bel po' non si facevano risultati, eravamo lontani dalla zona Champions. Ricordo però delle riunioni per capire cosa stava succedendo, per riordinare le cose e andare avanti. Ci parlammo e fu una cosa che fece bene al gruppo, che iniziò a fare risultati. Da lì è partita la rimonta che ci ha portato a raggiungere un insperato quarto posto, il resto è storia perché l'anno dopo abbiamo pure vinto la Champions. Io personalmente sono grato ad Ancelotti, perché mi diede molta fiducia, mi fece giocare".