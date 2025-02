MN - Che fine ha fatto Vogel? L'ex mediano: "Alleno in 4ª divisione nella mia Svizzera"

Che fine ha fatto Johann Vogel? Lo storico centrocampista svizzero, che ha vestito anche la maglia del Milan, 22 presenze nella stagione 2005/06, in una delle squadre più forti di sempre. Oggi, a 47 anni, Vogel allena in un piccolo club del suo paese, l'FC Naters Oberwallis. E coglie l'occasione per raccontarsi, ai microfoni di MilanNews.it.

Johan Vogel, sei ancora nel mondo del calcio

"Sì. 14 anni fa ho iniziato ad allenare il Grasshoppers, dall'Under 15 all'Under 18. Ci sono rimasto 7 anni, per poi andare al PSV Eindhoven, dove ho allenato l'U17. Tra gli allenatori vi erano Mark van Bommel e Ruud van Nistelrooy, che erano miei compagni di squadra e ci siamo così riuniti. Poi ho deciso di tornare in Svizzera, dove ho allenato le nazionali giovanili. Ora sono al Naters, che gioca in quarta divisione".

Cosa ti ha portato nella quarta divisione svizzera?

"Il presidente mi ha chiamato, aveva bisogno di un aiuto e di un buon allenatore. Ha le risorse economiche necessarie per fare un buon lavoro e così ho accettato. Devo dire che c'è una bella atmosfera, è un bel club. Il livello è amatoriale, i giocatori hanno una loro professione, poi vengono ad allenarsi".

Progetti futuri?

"Il mio contratto scade a giugno, quindi poi vedremo. Diciamo che valutando tutte le esperienze fatte posso dire che mi piacerebbe tornare a lavorare con i giovani, perché ho modo di mettere mano per migliorare questi ragazzi ed è una cosa motivante".

Ci sono giocatori che hai lanciato e per i quali sei particolarmente legato?

"Ndim Bajrami, ex Sassuolo e oggi ai Rangers, in Scozia. Ma anche Ulisses Garcia, oggi del Marsiglia. Sono felice di aver contribuito alla loro crescita".