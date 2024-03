MN - Che giocatore ricorda Anselmino? L'espero cita un centrale top

Nel corso dell'intervento a MilanNews, l'agente FIFA e grande esperto di calcio argentino, Filippo Colasanto, ha parlato di Aaron Anselmino, obiettivo del Milan:

Che giocatore è Aaron Anselmino?

"Per quelle latitudini è molto forte, un gigante. Destro naturale e giocatore che mi ha impressionato per una cosa: gioca palla con una tranquillità e una certezza della riuscita della giocata che lo fa sembrare un veterano. E farlo in un contesto come quello della Bombonera è una garanzia. Certo, portarlo in Italia significa farlo giocare in un contesto differente".

Facendo il classico gioco del: "Chi le ricorda?" a chi lo possiamo paragonare?

Da quello che ho visto dico che ha la fisicità di un Walter Samuel, il suo colpo di testa e il suo senso della posizione. Ho sentito paragoni con De Ligt ma Anselmino è meno piazzato dell'olandese e, non dico più elegante di lui ma comunque con un piede molto buono con un fisico comunque buono".