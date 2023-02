MN - Che Milan contro il Torino? Baiocchini: "Mi aspetto una difesa a tre più Leao"

MilanNews.it

Manuele Baiocchini, inviato di SkySport al seguito del Milan, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) sul modulo contro il Torino: "Mi aspetto il mantenimento della difesa a tre, Pioli lo ha fatto intendere. Mi aspetto il 3-4-3 come modulo di base, o meglio: una difesa a tre con l'inserimento davanti di Leao. È difficile tener fuori dopo due panchine consecutive il giocatore di maggior valore. Bisogna trovare una soluzione in questo senso".