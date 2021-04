MN - Chiarugi: "Belotti? Con Ibra potrebbe essere più continuo"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Luciano Chiarugi. Con l’ex attaccante rossonero abbiamo parlato di Belotti, possibile acquisto per l'attacco rossonero: "Anche quest’anno ha avuto alti e bassi. L’esclusione di domenica fa capire che non ha una condizione smagliante, ma è un attaccante che arriva sempre in doppia cifra, cosa che forse non ci si può aspettare da Rebic e Leao. Con Ibrahimovic al fianco Belotti potrebbe essere più continuo, e sarebbe maggiormente stimolato dal fatto di giocare in un grande club. Con tutto il rispetto per il Torino, che nella storia del calcio italiano è sempre stata una squadra importante, per Belotti passare al Milan sarebbe uno stimolo davvero grosso".