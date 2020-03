MN - Chiaugi: "Scudetto? Non so come imposteranno la cosa. Questa pandemia è scoppiata in maniera virulenta"

Intervistato ai microfoni di MilanNews.it, Luciano Chiaugi, ex attaccante rossonero, ha parlato della situazione coronavirus: "Credo che ci siano persone più giuste per poter decifrare questo momento molto delicato. Questa pandemia è scoppiata in maniere virulenta. Non so quali decisioni si potranno prendere. Se queste restrizioni andranno avanti ancora per parecchio tempo non ci saranno più i tempi tecnici per trovare soluzioni diverse. Assegnare lo Scudetto? Non so come eventualmente imposteranno la cosa".