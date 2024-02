MN - Chukwueze domani a Milanello. Sarà convocato in Europa League

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Samuel Chukwueze dovrebbe rientrare domani a Milanello dopo l'esperienza in Coppa d'Africa con la sua Nigeria, competizione persa in finale domenica sera contro la Costa d'Avorio dell'ex rossonero Franck Kessié.

Definito questo, resta ora da capire se Chukwueze farà in tempo per essere fra i disponibili di Stefano Pioli per l'allenamento in programma domani mattina a Milanello alle ore 11. Nonostante questo, comunque, il nigeriano rientrerà fra i convocati dell'allenatore rossonero per la sfida in programma giovedì sera contro il Rennes valida per l'andata dei play-off di Europa League.