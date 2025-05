MN - Comotto: "Tonali è un mio grandissimo punto di riferimento. Rispetto ad inizio stagione mi sento un altro giocatore"

vedi letture

Christian Comotto, centrocampista classe 2008 rossonero, è stato grande protagonista nella vittoria di questa mattina contro l’Udinese della Primavera: la sua doppietta ha fissato il punteggio sul 4-0. Queste le sue parole al termine del match ai microfoni dell’inviato di MilanNews.it.

Come si affronta questo finale di stagione in cui lottate per la zona play off?

“È stata la mia ultima partita in casa perché poi sarò impegnato con l’Europeo però sicuramente farò il tifo per la mia squadra. Speriamo di raggiungere l’obiettivo che ci siamo posti fin dall’inizio dell’anno. Dobbiamo continuare su questa strada, secondo me ci togliamo grandi soddisfazioni quest’anno”.

Quanto ti senti migliorato in questa stagione?

“Molto. Devo ringraziare mister Guidi, tutti i miei compagni ed il direttore perché hanno molta fiducia in me. Io cerco di dare il 100% in campo. Rispetto all’inizio della stagione mi sento un altro giocatore. Come ho detto è molto merito anche dei miei compagni che mi hanno fatto crescere molto”.

A chi ti ispiri?

“Tonali è un mio grandissimo punto di riferimento, oltre ad essere un grandissimo giocatore è anche un mio amico. Mi dà qualche consiglio, è un onore essere paragonato ad un giocatore come lui, di strada ne devo fare ancora parecchia. Il suo livello è quasi irraggiungibile, devo continuare a migliorare e per me lui è un punto di riferimento”.

Quanto è importante il legame che c’è tra di voi?

“Lo dico fin da inizio stagione: questo gruppo è speciale. È stato un periodo difficile ultimamente, non dobbiamo pensarci ma dobbiamo continuare così. Siamo un grandissimo gruppo, una grandissima squadra nonostante siamo tra i più giovani, secondo me stiamo facendo un grande campionato”.