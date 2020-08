MN - Conti (Mediaset): "Stupito che Gasperini abbia bocciato Kjaer in così poco tempo"

Alessio Conti, giornalista di Sportmediaset, è stato intervistato da MilanNews.it (qui l'articolo completo) e ha parlato di Simon Kjaer, rivelazione della retroguardia rossonera: “Kjaer nella prima parte di carriera italiana è stato un giocatore senza piedi da regista ma assolutamente importante. Per quanto riguarda le sue prestazioni a Bergamo mi ha stupito il fatto che Gasperini l’abbia bocciato in così poco tempo. Il gioco del tecnico atalantino è difficilissimo che valorizza anche chi magari non è un fenomeno a cui, tuttavia, è difficile adattarsi in poco tempo. Probabilmente Kjaer ha avuto difficoltà a integrarsi in così poco tempo al modulo dell’Atalanta ma questo non vuol dire che il giocatore fosse bollito o avesse limiti tecnico-tattici. Ricollocato in una situazione più semplice dal punto di vista tattico, ha dimostrato le sue qualità ed è tornato su ottimi livelli.”