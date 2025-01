MN - Contusione muscolare al polpaccio per Gabbia. Andrà valutato

Oltre alla brutta sconfitta contro la Dinamo Zagabria, nella serata del Maksimir il Milan ha perso per infortunio anche Matteo Gabbia. Stando infatti a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il difensore rossonero ha riportato una contusione muscolare al polpaccio.

Le condizioni del 46 andranno rivalutate in questi giorni, non di certo la notizia che Conceiçao si augurava di ricevere a pochi giorni da una partita delicata e decisiva come il derby. Per la partita contro l'Inter andrà valutato pure Thiaw, in ripresa dopo l'infortunio.

di Antonio Vitiello