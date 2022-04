MN - Cornacchini sul Milan: "Non è in difficoltà, è proprio la stagione che va così"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L’ex rossonero Giovanni Cornacchini si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su se il Milan sia in difficoltà: “Mentalmente no, perlomeno non è l’impressione che sto avendo. Ognuno delle tre squadre in alto, quindi nel discorso annovero anche Inter e Napoli sta attraversando o è reduce da un periodo strano. E’ proprio la stagione che va analizzata così”.