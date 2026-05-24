MN - Coro della Curva contro Cardinale: "Devi vendere, vattene!"

vedi letture

Poco prima l'inizio della partita la Curva Sud ha intonato un coro contro Gerry Cardinale.

Poco prima il fischio d'inizio di MIlan-Cagliari la Curva Sud ha continuato la sua contestazione contro la proprietà prendendo questa volta di mira il proprietario del club rossonero Gerry Cardinale. Il numero uno di RedBird è stato bersagliato con il più classico dei "Cardinale devi vendere, vattene!", ripetuto a più riprese dallo spicchio dedicato ai tifo organizzato rossonero.

La nuova contestazione della Curva Sud

Lungo messaggio nella fanzine di fine stagione della Curva Sud Milano, a poco più di un'ora dal fischio di inizio di Milan-Cagliari, ultima gara del campionato e partita decisiva per la qualificazione in Champions League nella prossima stagione. Il tifo organizzato rossonero ha attaccato in primo luogo la proprietà e il suo esponente di spicco, il numero uno Gerry Cardinale. Rispondendo punto per punto all'intervista di settimana scorsa del manager statunitense, il milanisti hanno chiesto anche l'allontanamento delle figure dirigenziali.

Il messaggio della Curva contro l'attuale dirigenza milanista, Igli Tare l'unico che si salva: "E visto che la proprietà non sembra intenzionata a vendere (PURTROPPO, anche se la speranza è sempre l’ultima a morire…), allora che inizi seriamente a porre rimedio già da domani, ai disastri combinati in questi anni in cui hanno pagato tutti tranne i principali colpevoli: VIA Furlani e Moncada, per le scelte disastrose che hanno relegato il Milan a ruolo di comprimaria. VIA Ibrahimovic, tanto valido come calciatore quanto dannoso nelle vesti dirigenziali, figura nociva e divisiva nel gruppo squadra e spesso assente o fuori luogo nei momenti di difficoltà. E perché no, VIA Scaroni del quale nessuno ad oggi ha ancora capito l’utilità".