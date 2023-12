MN - Costi: "Il Milan si sfalda alla prima difficoltà, serve più concentrazione durante i momenti chiave dei match"

vedi letture

E' il giorno dopo della sconfitta di Bergamo, con i rossoneri subito al lavoro per preparare l'importante sfida di mercoledì sera, in Champions League contro il Newscastle, con la forte possibilità di rivedere Rafa Leao in campo dopo l'infortunio subito a Lecce l'11 novembre. Il Milan di Pioli, dopo due vittorie di fila contro Fiorentina e Frosinone, inciampa quindi nuovamente e lo fa perdendo 3-2 contro la Dea, meritatamente. Nonostante le buone risposte ottenute da Giroud(di nuovo a segno) e da Jovic(secondo gol consecutivo) i rossoneri concedono tanto, troppo all'avversario soprattutto in campo aperto. Anche la situazione che riguarda la difesa non aiuta Pioli e squadra, con Calabria out per squalifica nella prossima partita di campionato contro il Monza e con un Tomori costretto, ormai da troppo tempo, a fare gli straordinari. Contro gli inglesi, i rossonero dovranno archiviare la prestazione contro la Dea e provare a vincere su un campo difficile, contro una squadra però che non sta passando un buon momento di forma in Premier League (sconfitta 3-0 contro l'Everton).

Questo un breve estratto dell'intervista, in esclusiva su MilanNews.it fatta all'ex rossonero Giandomenico Costi: "Non è la prima volta che il Milan crolla in questo modo nel secondo tempo. I rossoneri mi sembra si sfaldino troppo facilmente, alla prima difficoltà. Guardate che cosa è accaduto nel secondo tempo contro l’Atalanta: Lookman ha fatto pressoché tutto quello che ha voluto. A livello difensivo occorre maggiore concentrazione".