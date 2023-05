MN - Cutolo: "Forse dobbiamo ancora scoprire il ruolo ideale di Zaniolo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Aniello Cutolo, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it soffermandosi anche su Nicolò Zaniolo: “Sapete qual è il bello? Non possiamo definirlo, ora come ora, un calciatore fatto è finito. Ha solo 24 anni. Forse il suo ruolo ideale dobbiamo ancora scoprirlo. E, forse, a scoprirlo potrebbe essere proprio Pioli, ben più esperto di me nel valutarlo”.