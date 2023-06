MN - D. Mandelli sul licenziamento di Maldini: "Sinceramente pensavo non potesse succedere neanche a questi tempi"

MilanNews.it

© foto di Pietro Mazzara

La redazione di MilanNews.it ha intervistato Davide Mandelli, ex difensore di Torino e Chievo che in carriera ha affrontato ben 12 volte il Milan da avversario. Oggi vice del ct Michele Marcolini nello staff della nazionale del Malta, Mandelli è anche tifoso e abbonato rossonero.

Cosa ne pensi del licenziamento di Maldini? Ai suoi tempi sarebbe successa una cosa del genere?

"Ai miei tempi non credo sarebbe successa. Sinceramente pensavo non potesse succedere neanche a questi tempi perché Paolo è una leggenda del calcio e del Milan. Però purtroppo tutto il mondo è paese, sono cambiate tante dinamiche in ogni settori e di conseguenza anche nel calcio. Per quello che riguarda le bandiere che c'erano una volta è indubbio che si era più legati al cuore, alla maglia e alla passione della città e della squadra di appartenenza. Ora non è più così, che peccato."