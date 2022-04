MN - Da Costa su Dida: "È un idolo, tra i portieri più forti di sempre"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’ex portiere di Sampdoria e Bologna Angelo Da Costa si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) su Dida: "È un idolo. Tra i portieri più forti di sempre in assoluto. Dida ha dato tanto a Maignan, soprattutto nell’infondergli quella serenità e tranquillità che anche lui dimostrava in campo”.