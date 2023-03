MN - Da Milanello: anche oggi Bennacer, Calabria e Florenzi si sono allenati in gruppo

Fonte: Antonio Vitiello

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, anche oggi Ismael Bennacer, Davide Calabria e Alessandro Florenzi hanno svolto l'intero allenamento in gruppo: per tutti e tre, dunque, è sempre più vicina la convocazione per la sfida di sabato contro la Fiorentina.

