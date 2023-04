MN - Da Milanello: Kalulu punta alla Champions, Messias vicino al rientro

Fonte: Antonio Vitiello

Secondo quanto riportato dalla redazione di MilanNews.it, Il Milan spera di recuperare Kalulu per la Champions League (più probabilmente per il ritorno), mentre Junior Messias, out dal ritorno contro il Tottenham dell'8 marzo, punta a rientrare tra il match di venerdì contro l'Empoli e quello d'andata dei quarti di Champions contro il Napoli.