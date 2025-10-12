MN - Damiani: "Grande estimatore di Tare, molto molto bravo. Ibra ha personalità per farsi sentire"

In occasione del Festival dello Sport di Trento la redazione di MilanNews.it ha avuto il piacere di intervistare Oscar Damiani, noto intermediario ed agente di calcio nonché ex calciatore del Milan e tifoso della Fiorentina, due squadre che si affronteranno alla ripartenza del campionato. Con il procuratore abbiamo parlato di tutta l'attualità rossonera. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

L’anno scorso l’aspetto societario è stato tra i più criticati… Quest’anno con Tare, Ibra e Furlani, ognuno al proprio posto, c’è il giusto mix?

“Assolutamente sì. Sono un grande estimatore di Igli, che conosco bene. È un ragazzo un po’ cresciutello (sorride, ndr), ma comunque molto molto bravo. Ibra ha la personalità per andare a Milanello e farsi sentire quando c’è bisogno. Furlani è un uomo di conti, un uomo di società. Quindi è veramente una triade che mi fa ricordare un po’, sono passati tanti anni scusate, la Juventus di Giraudo, Bettega e Moggi: è stata la triade più forte del calcio italiano, quindi speriamo che loro possano essere su questa strada”.