Croazia, Ljubojević vuole i titolari contro Gibilterra: "Risolvere la partita e poi cambiare, soprattutto Modric che si consuma molto"

Questa sera, alle ore 20.45, la Croazia si gioca una fetta importante di Qualificazione ai Mondiali 2026. Sulla carta l'avversaria è nettamente inferiore, si tratta di GIbilterra ed è difficile credere che la squadra biancorossa a scacchi possa non vincere la partita. Ciononostante alcuni ex calciatori e tecnici croati predicano calma e avvertono il CT Dalic nella speranza che non si lasci condizionare troppo dal turnover e schieri invece una formazione di titolarissimi. Tra questi anche Goran Ljubojević, le cui parole sono riportate da Sportske Novosti.

Le parole di Goran Ljubojević: "Non dovremmo iniziare con una formazione nuova. Prima bisogna assicurarsi la qualificazione al Mondiale, e poi, se riusciremo a risolvere la partita già nel primo tempo, potrà cambiare anche cinque giocatori. Soprattutto Luka Modrić, che si consuma molto fisicamente. Gibilterra non è così debole come sembra: là ci sono voluti 28 minuti per segnare il primo gol, nonostante il risultato finale".