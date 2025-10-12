MN - Damiani: "Non so se il Milan potrà già puntare allo scudetto, già la Champions sarebbe un buon risultato"
In occasione del Festival dello Sport di Trento la redazione di MilanNews.it ha avuto il piacere di intervistare Oscar Damiani, noto intermediario ed agente di calcio nonché ex calciatore del Milan e tifoso della Fiorentina, due squadre che si affronteranno alla ripartenza del campionato. Con il procuratore abbiamo parlato di tutta l'attualità rossonera. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:
Oltre ad una società forte c’è bisogno anche di una squadra di qualità. Dove andrebbe migliorata questa squadra?
“È lapalissiano, se non hai i giocatori non si vince. Non basta la società forte e i dirigenti bravi. È una squadra che può ancora a migliorare. Comincio a vedere un gioco, una squadra che si aiuta. C’è ancora da lavorare, non so se quest’anno potrà già puntare allo scudetto. Sarebbe un buon risultato già la Champions, però siamo sulla buona strada e sono fiducioso”.
