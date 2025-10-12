Modric si riposa! Luka parte dalla panchina contro Gibilterra
Luka Modric si riposa! E possiamo aggiungere: finalmente! Dopo aver giocato sempre da titolare e per tutti i 90 minuti nel mese di settembre con il Milan e nella gara in casa della Juventus, il fuoriclasse croato è stato in campo tutta la gara anche nel primo impegno della Croazia di questa sosta, lo 0-0 in casa della Repubblica Ceca. Oggi la formazione del CT Zlatko Dalic gioca in casa contro Gibilterra, una partita che sulla carta è già scritta: per questa ragione al rossonero è concesso un turno di riposo, sperando - in ottica Diavolo - che non sia costretto a entrare a gara in corso.
Di seguito le formazioni ufficiali:
CROAZIA (4-2-3-1): Kotarski; Pasalic, Pongracic, Erlic, Bradaric; Moro, Kovacic; Majer, Baturina, Fruk; Ivanovic. A disp.: Livakovic, Ivusic, Smolcic, Gvardiol, Kramaric, Modric, Budimir, Perisic, Pasalic, P. Sucic, Jakic, L. Sucic. All. Dalic
GIBILTERRA (4-3-3): Hankins; Annesley, Lopes, Jolley, Ronan; Richards, Bent, Valarino; Scanlon, Perera, De Barr. A disp.: Banda, Huart Guerra, Del Rio, Borge, Mouelhi, Ronco, Clinton, Jessop, Vinet, Mauro, De Haro. All. Wiseman
