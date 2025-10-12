MN - Damiani: "Sono un fan di Allegri ma non illudiamoci, ci saranno anche momenti difficili"

vedi letture

In occasione del Festival dello Sport di Trento la redazione di MilanNews.it ha avuto il piacere di intervistare Oscar Damiani, noto intermediario ed agente di calcio nonché ex calciatore del Milan e tifoso della Fiorentina, due squadre che si affronteranno alla ripartenza del campionato. Con il procuratore abbiamo parlato di tutta l'attualità rossonera. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

Si aspettava questo Milan subito pronto, subito solido e con l’impronta di mister Allegri?

“Io sono un fan di Allegri e tifoso del Milan, quindi sono contento e soddisfatto di come è iniziato questo campionato. Non illudiamoci perché ci saranno anche momenti difficili però c’è una società forte alle spalle e credo che questo sia fondamentale per poi avere dei risultati. Quindi società, Allegri, giocatori… Insomma, siamo su una buona strada”.