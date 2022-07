MN - Damiani sul calciomercato del Milan: "Il panorama non offre cosi tante disponibilità per migliorare la rosa"

MilanNews.it

Oscar Damiani, agente ed ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it sul Milan: “E’ sempre difficile dare una valutazione a questo punto del mercato. Lo scorso anno tutti erano molto scettici sul Milan e poi i rossoneri hanno vinto lo Scudetto attestandosi come la squadra più forte. Qualche ritocco è stato fatto e verrà fatto ma considerata che il panorama non offre poi così tante disponibilità per migliorare una rosa già competitiva”.