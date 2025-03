MN - De Anda: "Gimenez e Pulisic hanno un buon rapporto ma non basta se non arrivano gol e buoni risultati"

vedi letture

Paco Gabriel de Anda, ex giocatore messicano ed oggi opinionista sportivo, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milannews.it:

Il feeling con Leao non si è ancora creato: pensi che i due possano essere decisivi in ​​futuro per il Milan?

"Rafael Leao è un grande giocatore. È vero, ancora non si capiscono nel migliore dei modi, ma per il Milan è urgente che abbiano una migliore intesa in attacco. Questo per Santi vale non solo con Leao, ma anche con tutti gli attaccanti".

Il rapporto con Pulisic ora è migliore: valuta positivamente lo sviluppo degli ultimi anni del calcio nordamericano?

"Il calcio nordamericano è cresciuto molto e Pulisic ne è la prova più evidente. Lui e Santi hanno un buon rapporto ma non basta se non arrivano gol e buoni risultati".