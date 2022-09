MN - De Canio sul gol di Pobega: "Tutta roba sua: è un ragazzo splendido"

MilanNews.it

Gigi De Canio, allenatore di calcio che ha incrociato Tommaso Pobega alla Ternana, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it in esclusiva. Tra i tanti argomenti anche la prima rete in rossonero e in Champions per il centrocampista classe '99 del Milan, che De Canio ha commentato così: "Me la sento mia? No, è tutta roba sua. Tommaso è un ragazzo splendido e allo stesso tempo un calciatore con grandi potenzialità. Ha ampi margini davanti a lui, per me che l’ho conosciuto non è una sorpresa”.